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Президент ФСК Мариуполь: Цель одна - достигать максимальных высот
Александр Ярошенко рассказал о целях команды на вторую половину сезона
ФСК «Маріуполь»
Президент "ФСК Мариуполь" Александр Ярошенко подытожил успехи команды в первой половине сезона и рассказал о задачах, которые ставят перед командой на вторую половину сезона.
"Мы очень здорово отыграли первую часть чемпионата, где попали в первую пятерку, четвертое место. Это очень почетно. Никто не ожидал. Я думаю, что мы сами не ожидали, но аппетит приходит во время еды. Для команды ставятся максимальные задачи. Цель одна - выигрывать, побеждать и достигать максимальных высот. Мы будем укрепляться, еще будем брать достаточно сильных игроков, которые помогут нам достичь тех целей, которые мы ставим перед командой", — сказал Ярошенко.
Напомним, первая игра "ФСК Мариуполь" в этом году состоится против "Полтавы" 2 февраля.
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