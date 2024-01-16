Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Первой лиги арендовал защитника Александрии
Футболист присоединился к "Буковине"
Фото: ФК Олександрія
Защитник "Александрии" Денис Гарькавенко перешел в "Буковину".
Клубы подписали документы об аренде 19-летнего футболиста. Арендное соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.
В этом сезоне Гарькавенко отыграл 13 матчей в юношеском чемпионате Украины и отметился 1 голом. За первую команду "горожан" он сыграл лишь один поединок, в 9-м туре УПЛ против "Динамо" (2:4).
"Буковина" заняла шестое место в своей группе Первой лиги и будет бороться за выживание во второй части сезона.
Ранее "Александрия" отправила своего форварда в аренду в "Буковину".
Популярное сейчас
- Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января
- Полесье в шаге от подписания 21-летнего хавбека Сан-Паулу
- Пушич - о голе Ракицкого копчиком: Я спрашивал себя - как можно таким образом забить гол
- У Сичинавы есть предложение из Первой лиги. Он с лета находится без клуба
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО