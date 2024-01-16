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Клуб Первой лиги арендовал защитника Александрии

Первая лига

Футболист присоединился к "Буковине"

Клуб Первой лиги арендовал защитника Александрии

Фото: ФК Олександрія

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Защитник "Александрии" Денис Гарькавенко перешел в "Буковину".

Клубы подписали документы об аренде 19-летнего футболиста. Арендное соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.

В этом сезоне Гарькавенко отыграл 13 матчей в юношеском чемпионате Украины и отметился 1 голом. За первую команду "горожан" он сыграл лишь один поединок, в 9-м туре УПЛ против "Динамо" (2:4).

"Буковина" заняла шестое место в своей группе Первой лиги и будет бороться за выживание во второй части сезона.

Ранее "Александрия" отправила своего форварда в аренду в "Буковину".

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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