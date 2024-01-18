Кремень просматривает легионера Руха и экс-хавбека Буковины

Фланговый полузащитник "Руха" Майкл Обамина и его коллега по амплуа Иван Паламарчук, в последнее время игравший за "Буковину", могут перейти в "Кремень". Об этом сообщает Sport.ua.

Накануне команда из Кременчуга вышла из отпуска. В числе тех, кто начал с "Кремнем" подготовку к весенней части сезона, есть 20-летний нигериец Обамина и 23-летний украинец Паламарчук.

Обамина стал игроком "Руха" в сентябре 2021 года. С тех пор он провел 6 официальных матчей за юниорскую команду львовян и 1 – за второлиговый "Рух-2". Один раз африканец попал в заявку главного "Руха" на игру Кубка Украины.

Паламарчук с августа 2022 по ноябрь 2023 года защищал цвета перволиговой "Буковины", в составе которой провел 35 официальных матчей и отдал 3 голевые передачи.

"Кремень" весной поборется за сохранение прописки в Первой лиге. На данный момент команда Игоря Климовского с 14 очками занимает 7-е место в группе "Выбывание".