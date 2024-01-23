Маркевич: Карпаты проплатили авиабилеты, забронировали отель. Но организаторам турнира нужна конкретика: приедем мы или нет

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о планах "зелено-белых" на межсезонье:

– К сожалению, с этим пока что – неопределенность. До сих пор нет конкретики. На региональном уровне все поддерживают наше желание выступить на турнирах в Испании (февраль), Турции (март), а вот профильное Министерство медлит с предоставлением разрешения выезда за границу. Хотя мы предоставили все необходимые документы, подтверждающие наше участие в международных турнирах, в частности, в Испании должны сыграть с норвежским "Согндалом", эстонской "Левадией", клубами Ла Лиги – "Валенсией" и "Вильяреаллом". Более того, эти поединки будут транслироваться по телевидению и все заработанные средства "Карпаты" передадут ВСУ.

– Чем можно объяснить такую нерешительность профильного Министерства?

– Тем, что за границу имеют право выезжать только клубы УПЛ. Будто те ребята, что играют в Первой лиге – не украинцы. Тем более, что мы даем гарантии, что все футболисты "Карпат" вернутся на Родину. В конце концов, "Карпаты", которые лидируют в Первой лиге сейчас успешно проходят аттестацию необходимую для выступлений в Премьер-лиге.

– Сколько времени "Карпаты" еще могут ждать окончательного вердикта профильного Министерства?

– Наш ФК уже проплатил авиабилеты на 9 февраля в Валенсию, забронировали отель. Однако организаторы турнира не могут ждать до последнего дня, им уже нужна конкретика: приедут "Карпаты" или нет. Думаю, что у нас в запасе еще есть 3-4 дня. Очень надеюсь, что здравый смысл таки возьмет верх, - рассказал Маркевич.