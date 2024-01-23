Первая лига
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ПФЛ утвердила график заявок клубов Первой и Второй лиг
Заявочная кампания возобновится 23 февраля
Фото: Google
ПФЛ определила график регистрации футболистов и заявки клубов Первой и Второй лиг на весеннюю часть соревнований сезона-2023/24. Заявочный процесс для клубов будет проходить с 23 февраля по 8 марта.
Отмечается, что в соответствии с п. З ст. 17 Регламента соревнований: Команда, клуб которой имеет задолженность перед ПФЛ, к заявке не допускается.
Даты заявок в обоих дивизионах:
Первая лига
- 23.02.2024 г. - Подолье (Хмельницкий), Кремень (Кременчуг),
- 26.02.2024 г. - Нива (Тернополь), Диназ (Вышгород),
- 27.02.2024 г. - Карпаты (Львов), Ингулец (Петрово),
- 28.02.2024 г. - Эпицентр (Каменец-Подольский), Левый Берег (Киев),
- 29.02.2024 г. - Агробизнес (Волочиск), ФСК Мариуполь (Мариуполь),
- 01.03.2024 г. - Нива (Бузова), Виктория (Сумы),
- 04.03.2024 г. - Прикарпатье (Ивано-Франковск), СК Полтава (Полтава), Металлург (Запорожье),
- 05.03.2024 г. - Буковина (Черновцы), Горняк-Спорт (Горишние Плавни),
- 06.03.2024 г. - Металлист (Харьков), ФК Чернигов (Чернигов),
- 07.03.2024 г. - ФК Хуст (Хуст),
Вторая лига
- 23.02.2024 г. - Кремень-2 (Кременчуг),
- 26.02.2024 г. - Чайка (П. Борщаговка),
- 27.02.2024 г. - Карпаты-2 (Львов),
- 28.02.2024 г. - ПФК Звягель (Звягель),
- 29.02.2024 г. - ЮКСА (Тарасовка),
- 01.03.2024 г. - Дружба (Мировка),
- 04.03.2024 г. - Металлург-2 (Запорожье),
- 05.03.2024 г. - Скала 1911 (Стрый), Локомотив (Киев),
- 06.03.2024 г. - ФК Кудровка (Кудровка),
- 07.03.2024 г. - Нива (Винница), Рух-2 (Львов),
- 08.03.2024 г. - ФК Тростянец (Тростянец), Реал Фарма (Одесса).
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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