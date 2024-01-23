  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ПФЛ утвердила график заявок клубов Первой и Второй лиг
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПФЛ утвердила график заявок клубов Первой и Второй лиг

Первая лига

Заявочная кампания возобновится 23 февраля

ПФЛ утвердила график заявок клубов Первой и Второй лиг

Фото: Google

Новина українською

ПФЛ определила график регистрации футболистов и заявки клубов Первой и Второй лиг на весеннюю часть соревнований сезона-2023/24. Заявочный процесс для клубов будет проходить с 23 февраля по 8 марта.

Отмечается, что в соответствии с п. З ст. 17 Регламента соревнований: Команда, клуб которой имеет задолженность перед ПФЛ, к заявке не допускается.

Даты заявок в обоих дивизионах:

Первая лига

  • 23.02.2024 г. - Подолье (Хмельницкий), Кремень (Кременчуг),
  • 26.02.2024 г. - Нива (Тернополь), Диназ (Вышгород),
  • 27.02.2024 г. - Карпаты (Львов), Ингулец (Петрово),
  • 28.02.2024 г. - Эпицентр (Каменец-Подольский), Левый Берег (Киев),
  • 29.02.2024 г. - Агробизнес (Волочиск), ФСК Мариуполь (Мариуполь),
  • 01.03.2024 г. - Нива (Бузова), Виктория (Сумы),
  • 04.03.2024 г. - Прикарпатье (Ивано-Франковск), СК Полтава (Полтава), Металлург (Запорожье),
  • 05.03.2024 г. - Буковина (Черновцы), Горняк-Спорт (Горишние Плавни),
  • 06.03.2024 г. - Металлист (Харьков), ФК Чернигов (Чернигов),
  • 07.03.2024 г. - ФК Хуст (Хуст),

Вторая лига

  • 23.02.2024 г. - Кремень-2 (Кременчуг),
  • 26.02.2024 г. - Чайка (П. Борщаговка),
  • 27.02.2024 г. - Карпаты-2 (Львов),
  • 28.02.2024 г. - ПФК Звягель (Звягель),
  • 29.02.2024 г. - ЮКСА (Тарасовка),
  • 01.03.2024 г. - Дружба (Мировка),
  • 04.03.2024 г. - Металлург-2 (Запорожье),
  • 05.03.2024 г. - Скала 1911 (Стрый), Локомотив (Киев),
  • 06.03.2024 г. - ФК Кудровка (Кудровка),
  • 07.03.2024 г. - Нива (Винница), Рух-2 (Львов),
  • 08.03.2024 г. - ФК Тростянец (Тростянец), Реал Фарма (Одесса).
По теме
yellow-arrow
Маркевич: Карпаты проплатили авиабилеты, забронировали отель. Но организаторам турнира нужна конкретика: приедем мы или нет
yellow-arrow
Карпаты арендовали хавбека Металлурга
yellow-arrow
Продолжение истории. Журналист раскрыл подробности зарубежных планов Карпат
ПФЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости