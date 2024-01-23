ПФЛ утвердила график заявок клубов Первой и Второй лиг

ПФЛ определила график регистрации футболистов и заявки клубов Первой и Второй лиг на весеннюю часть соревнований сезона-2023/24. Заявочный процесс для клубов будет проходить с 23 февраля по 8 марта.

Отмечается, что в соответствии с п. З ст. 17 Регламента соревнований: Команда, клуб которой имеет задолженность перед ПФЛ, к заявке не допускается.

Даты заявок в обоих дивизионах:

Первая лига

23.02.2024 г. - Подолье (Хмельницкий), Кремень (Кременчуг),

26.02.2024 г. - Нива (Тернополь), Диназ (Вышгород),

27.02.2024 г. - Карпаты (Львов), Ингулец (Петрово),

28.02.2024 г. - Эпицентр (Каменец-Подольский), Левый Берег (Киев),

29.02.2024 г. - Агробизнес (Волочиск), ФСК Мариуполь (Мариуполь),

01.03.2024 г. - Нива (Бузова), Виктория (Сумы),

04.03.2024 г. - Прикарпатье (Ивано-Франковск), СК Полтава (Полтава), Металлург (Запорожье),

05.03.2024 г. - Буковина (Черновцы), Горняк-Спорт (Горишние Плавни),

06.03.2024 г. - Металлист (Харьков), ФК Чернигов (Чернигов),

07.03.2024 г. - ФК Хуст (Хуст),

Вторая лига