Металлург хочет проводить матчи в Запорожье на Славутич Арене

Запорожский " Металлург " изучает варианты с проведением календарных матчей весенней части сезона дома.

Как сообщает Sport.ua, после существенного уменьшения бюджета клуба, в руководстве хотят сэкономить средства и сейчас изучают варианты с тем, чтобы не базироваться в другом регионе и не проводить там домашние поединки, а вернуться на "Славутич-Арену".

Стадион сертифицирован УАФ для матчей Первой лиги, и пока задержка только с разрешением местной власти на проведение в Запорожье футбольных матчей.

24 января подопечные Владимира Mикитина начали в Запорожье подготовку ко второй части сезона, где команда будет бороться в группе "Выбывание".