  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлург хочет проводить матчи в Запорожье на Славутич Арене
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлург хочет проводить матчи в Запорожье на Славутич Арене

Первая лига

Главная загвоздка в этом вопросе - разрешение местных властей

Металлург хочет проводить матчи в Запорожье на Славутич Арене

Новина українською

Запорожский "Металлург" изучает варианты с проведением календарных матчей весенней части сезона дома.

Как сообщает Sport.ua, после существенного уменьшения бюджета клуба, в руководстве хотят сэкономить средства и сейчас изучают варианты с тем, чтобы не базироваться в другом регионе и не проводить там домашние поединки, а вернуться на "Славутич-Арену".

Стадион сертифицирован УАФ для матчей Первой лиги, и пока задержка только с разрешением местной власти на проведение в Запорожье футбольных матчей.

24 января подопечные Владимира Mикитина начали в Запорожье подготовку ко второй части сезона, где команда будет бороться в группе "Выбывание".

По теме
yellow-arrow
Левый берег: У руководства нет никаких претензий ни к Металлисту 1925, ни к любому другому клубу
yellow-arrow
Финансовые проблемы Металлурга и Подолья. Как провели клубы Первой лиги январь
yellow-arrow
Полесье и Карпаты отказались от подписания Кравца из-за финансовых запросов игрока
Славутич-Арена Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости