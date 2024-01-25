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Металлург хочет проводить матчи в Запорожье на Славутич Арене
Главная загвоздка в этом вопросе - разрешение местных властей
Запорожский "
Как сообщает Sport.ua, после существенного уменьшения бюджета клуба, в руководстве хотят сэкономить средства и сейчас изучают варианты с тем, чтобы не базироваться в другом регионе и не проводить там домашние поединки, а вернуться на "Славутич-Арену".
Стадион сертифицирован УАФ для матчей Первой лиги, и пока задержка только с разрешением местной власти на проведение в Запорожье футбольных матчей.
24 января подопечные Владимира Mикитина начали в Запорожье подготовку ко второй части сезона, где команда будет бороться в группе "Выбывание".
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