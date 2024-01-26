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Сергийчук официально нашел новую команду. Это его 14-й клуб в карьере
Форвард решил остаться в Первой лиге
Фото: ФК Діназ
32-летний украинский нападающий Михаил Сергийчук перешел в "Диназ", сообщает официальный сайт вышгородского клуба.
Срок действия контракта неизвестен.
Стоит отметить, что за годы футбольной карьеры Михаил Сергийчук успел поиграть в Украине за "Львов", винницкую "Ниву", "Черкащину", "Николаев", "Карпаты", "Говерлу", "Олимпик", "Ворскла", "Десну", "Верес", "Буковину" и "Ниву" из Бузовой.
В первой половине текущего сезона форвард выступал за бузовскую "Ниву" в Первой лиге, за которую провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи. Также на счету Сергийчука 1 игра в Кубке Украины.
Сейчас "Диназ" занимает последнее, 10-е место в группе В Первой лиги.
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