Капитан Нивы Тернополь Максим Механив покидает команду

Максим Механив завершил свои выступления за "Ниву", сообщает официальный сайт тернополян.

Как говорится в источнике, 27-летний голкипер перейдет в "Левый Берег", который будет бороться в "чемпионской" группе Первой Лиги за выход в Премьер-лигу Украины. Об условиях и сроках контракта пока не сообщается.

Напомним, Максим Механив начал выступать за "Ниву Т" с 2016 года. За это время он провел 155 матчей, из которых 9 матчей были сыграны еще в Любительской Лиге Украины, а остальные 146 в Кубке, Второй и Первой Лиге. За этот сезон Механив сыграл 20 матчей во всех турнирах, в 8 играх выстоял "на ноль".