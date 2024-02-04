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Капитан Нивы Тернополь Максим Механив покидает команду

Первая лига
Обновлено

Продолжит карьеру в Левом берегу

Капитан Нивы Тернополь Максим Механив покидает команду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Максим Механив завершил свои выступления за "Ниву", сообщает официальный сайт тернополян.

Как говорится в источнике, 27-летний голкипер перейдет в "Левый Берег", который будет бороться в "чемпионской" группе Первой Лиги за выход в Премьер-лигу Украины. Об условиях и сроках контракта пока не сообщается.

Напомним, Максим Механив начал выступать за "Ниву Т" с 2016 года. За это время он провел 155 матчей, из которых 9 матчей были сыграны еще в Любительской Лиге Украины, а остальные 146 в Кубке, Второй и Первой Лиге. За этот сезон Механив сыграл 20 матчей во всех турнирах, в 8 играх выстоял "на ноль".

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Максим Механив
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Источник:
ФК Нива
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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