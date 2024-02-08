Кремень подписал двух новичков - защитника и полузащитника

"Кремень" объявил о подписании первых игроков в зимнее межсезонье.

Новичками команды стали 23-летний правый защитник Иван Паламарчук и 20-летний опорный полузащитник Назарий Пастернак. Контракты с футболистами заключены на 2 года.

Иван будет выступать под 21-м номером, Назарий - под 18-м.

Паламарчук играл за "Буковину" в Первой лиге и провел 35 официальных матчей (1739 минут) в которых сделал три голевые передачи. Пастернак выступал за киевский клуб "ЮКСА" во Второй лиге и провел 9 официальных матчей в чемпионате и Кубке (101 минута) в которых отметился одним забитым мячом.

"Кремень" занимает 7-е место в группе Выбывание Первой лиги, набрав 14 очков.