Мирон Маркевич: Что-то не везет Карпатам с латиноамериканскими легионерами

Главный тренер " Карпат " Мирон Маркевич рассказал, как проходит подготовка команды к весенней части сезона.

Отметим, что "Карпаты" завершили первый этап подготовки - 9 февраля львовские футболисты отправятся на второй этап подготовки в Ужгород, где проведут три контрольных поединка.

"Что-то не везет "Карпатам" с латиноамериканскими легионерами. Те потенциальные новички, с которыми переговоры уже вышли на финишную прямую, в последний момент по разным причинам отказывались ехать в Украину. Поэтому кроме бразильца Невеса, который уже защищал цвета "Карпат" прошлой осенью, больше футболистов из-за океана у нас не будет.

Впрочем, ничего страшного. Нам есть кем начать весеннюю часть сезона. Взяв в аренду Эдуарда Козика и Андрея Булезу из "Шахтера" мы обострили конкуренцию в линии обороны. Еще желательно усилиться забивным нападающим.

Сейчас главное качественно провести подготовительный период, быть заточенным на завоевание первого места. А наши скауты тем временем будут искать игроков уже для выступлений в УПЛ. В конце концов, я и не скрывал, что серьезного пополнения в "Карпатах" следует ожидать в летнее трансферное "окно", - сказал Маркевич.