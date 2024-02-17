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Маркевич - о 4:1 с Металлистом: Мы наделали много ошибок
Тренер Карпат прокомментировал матч против харьковской команды
Фото: ФК Карпати Львів
В субботу, 17 февраля, "Карпаты" провели контрольный поединок в рамках подготовки к весенней части сезона против "Металлиста". Матч завершился со счетом 4:1 в пользу львовской команды. Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал победу команды.
"Первый тайм был непростым для нас. Счет, наверное, по игре - 1:1. Мы наделали много ошибок, особенно в обороне. Нам есть над чем работать. Однако это сборы, мы ищем новых игроков, которые усилили бы игру. Сейчас продолжается тренировочный процесс. Конечно, что сразу все не бывает, и надо время, чтобы новички адаптировались. В середине поля у нас тоже есть проблемы, но для этого и существуют сборы, чтобы это исправить. Все работают с максимальной самоотдачей. Нагрузки на искусственном поле вдвое больше. Тренироваться на натуральном поле легче. Мы еще будем работать здесь четыре дня, а после этого этапа сборов планируем переходить на грунт", — приводит слова Маркевича пресс-служба "Карпат".
Напомним, следующий контрольный поединок "Карпаты" проведут 21 февраля. Соперником "зелено-белых" будет закарпатский "Хуст".
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