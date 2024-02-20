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Буковина подписала контракт с воспитанником Металлиста - СМИ
В прошлом сезоне он выступал за грузинскую "Дилу"
Фото: ФК Металіст 1925
Перволиговая "Буковина" подписала 1,5-летний контракт с 27-летним голкипером Даниилом Каневцевым – воспитанником академии харьковского "Металлиста", сообщает Sport.ua.
В прошлом сезоне кипер выступал за грузинскую "Дилу". В его активе есть и 6 сыгранных матчей за сборные Украины разных возрастных групп.
Также согласно данным источника, еще одним зимним новичком "Буковины" может стать 28-летний центральный защитник Максим Лопыренок, который вчера по обоюдному согласию сторон расторг контракт с ЛНЗ. С ним уже проведены предварительные переговоры.
21 февраля буковинцы после победы над "Подольем" (3:2) сыграют очередной спарринг – с "Агробизнесом".
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