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Лопыренок продолжит карьеру в Первой лиге
Защитник близок к подписанию контракта с Буковиной
Фото: ТК Футбол
19 февраля ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с 28-летним защитником Максимом Лопыренком.
Как сообщает Zorya Londonsk, футболист уже нашел себе новый клуб и продолжит карьеру в перволиговской "
Напомним, что во второй части сезона "Буковина" будет играть в группе "Выживание".
Также стоит отметить, что недавно титульным спонсором клуба стала компания президента "Прометея" Дубинского "Демарт".
В текущем сезоне УПЛ защитник провел за ЛНЗ 9 матчей за черкащан без результативных действий.
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