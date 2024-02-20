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Лопыренок продолжит карьеру в Первой лиге

Первая лига
Обновлено

Защитник близок к подписанию контракта с Буковиной

Лопыренок продолжит карьеру в Первой лиге

Фото: ТК Футбол

Новина українською

19 февраля ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с 28-летним защитником Максимом Лопыренком.

Как сообщает Zorya Londonsk, футболист уже нашел себе новый клуб и продолжит карьеру в перволиговской "Буковине".

Напомним, что во второй части сезона "Буковина" будет играть в группе "Выживание".

Также стоит отметить, что недавно титульным спонсором клуба стала компания президента "Прометея" Дубинского "Демарт".

В текущем сезоне УПЛ защитник провел за ЛНЗ 9 матчей за черкащан без результативных действий.

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Буковина (Черновцы) Максим Лопыренок
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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