Лопыренок продолжит карьеру в Первой лиге

19 февраля ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с 28-летним защитником Максимом Лопыренком.

Как сообщает Zorya Londonsk, футболист уже нашел себе новый клуб и продолжит карьеру в перволиговской " Буковине ".

Напомним, что во второй части сезона "Буковина" будет играть в группе "Выживание".

Также стоит отметить, что недавно титульным спонсором клуба стала компания президента "Прометея" Дубинского "Демарт".

В текущем сезоне УПЛ защитник провел за ЛНЗ 9 матчей за черкащан без результативных действий.