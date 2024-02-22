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ФСК Мариуполь подписал еще двух новичков – среди них экс-игрок ЛНЗ

Первая лига

Команда усиливается перед второй частью сезона

ФСК Мариуполь подписал еще двух новичков – среди них экс-игрок ЛНЗ

Фото: ФСК Маріуполь

Новина українською

ФСК "Мариуполь" объявил о подписании двух игроков. Ряды команды пополнили полузащитник Антон Савин и защитник Алексей Малаки.

Детали сотрудничества не разглашаются.

34-летний Савин будет выступать под 88-м номером, 20-летний Малаки выбрал себе 33-й номер.

Предыдущим клубом Савина был ЛНЗ, который он покинул в январе этого года. На его счету 3 ассиста в 11 матчах. Ранее он также выступал за "Газовик" (Харьков), "Металлург" (Донецк), "Сталь", "Буковину", "Гелиос" (Харьков), "Нефтяник-Укрнафту", "Горняк-Спорт", ФК "Сумы", ФК "Полтава", "Полесье" и "Металлист 1925" (Харьков).

Малаки находился в структуре "Колоса". Имеет опыт игры за "Ниву" Бузовую, "Горняк-Спорт" и "Диназ". В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за клуб из Вышгорода и забил 1 мяч.

Напомним, "Мариуполь" весной начнет выступления в "Чемпионской группе" Первой лиге. Ранее клуб подписал Дмитрия Фатеева, Евгения Задою и Александра Маткобожика.

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Антон Савин ФСК Мариуполь
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Источник:
ФСК Маріуполь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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