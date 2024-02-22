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СК Полтава подписал первых зимних новичков - полузащитника и форварда

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Они оба воспитанники полтавской школы

СК Полтава подписал первых зимних новичков - полузащитника и форварда

Фото: СК Полтава

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СК "Полтава" объявил о подписании двух первых зимних новичков. Игроками клуба стали полузащитник Владимир Одарюк и нападающий Максим Марусич.

Контракт с ними рассчитан сроком на один год.

Оба футболиста - уроженцы Полтавы и воспитанники "Ворсклы", в которой начинали свой профессиональный путь.

30-летний Одарюк ранее выступал за "Горняк-Спорт", МФК "Николаев", "Александрию" и "Ингулец". Первую часть текущего сезона он провел в "Минае", за который провел 15 матчей (без результативных действий). В декабре 2023 он покинул закарпатский клуб.

В СК "Полтава" он будет выступать под 8-м номером.

30-летний Марусич известен по выступлениям за "Карпаты", "Горняк-Спорт", "Десну", литовские ФК "Йонава" и "Ритеряй", латвийские РФШ, ФК "Елгава", "Ноа Юрмала", казахстанский "Каспий", а также "Ингулец". В первой половине нынешнего сезона он сыграл 14 матчей за "Верес" и записал в свой актив 2 результативные передачи. Ровенчане расторгли с ни контракт в декабре.

Максим выбрал игровой номер 17.

СК "Полтава" занимает 7-е место в группе Чемпионская Первой лиги.

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Максим Марусич СК Полтава Владимир Одарюк
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Источник:
СК Полтава
Опубликовал: Алина Ерофеева
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