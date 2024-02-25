Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вот вы интересные люди": Мирон Маркевич прокомментировал трансфер Ариэльсона в Карпаты
Наставник подтвердил, что занимается селекцией в клубе
Фото: ФК Карпати Львів
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал слухи о возможности перехода футболиста "Полесье" Ариэльсона в "Карпаты".
“ – Мирон Богданович, пишут, что “Карпаты” хотят взять в аренду нападающего Ариэльсона, игравшего в “Полисе”. Это правда?
– Пока все вилами по воде писано. Когда будет какая-нибудь конкретика, я вам скажу. Сейчас не о чем говорить.
– То есть, он вам интересен, но еще идут переговоры?
– Вот вы интересные люди. А если не получится, то я буду как кто выглядеть? Вы спешите впереди отца в ад.
– Ну, это не вы переговоры ведете.
– Я все делаю. Я отвечаю за результат.
– Ну, селекцией же не вы занимаетесь.
– Я – селекция”, - сказал Маркевич.
Отметим, что в первой части сезона Ариэльсон выступал за "Полесье" на правах аренды из "Крузейро". Правда, житомиряне не захотели продолжать сотрудничество с футболистом из-за его поведения.
Популярное сейчас
- Российская армия оккупировала следующий населенный пункт за Авдеевкой – DeepState
- Рух - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Вышел в конце матча. Известны оценки Малиновского за игру с Удинезе
- Экс-защитник Шахтера и Днепра-1 проходит просмотр в Кудровке-Ниве
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико