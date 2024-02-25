"Вот вы интересные люди": Мирон Маркевич прокомментировал трансфер Ариэльсона в Карпаты

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал слухи о возможности перехода футболиста "Полесье" Ариэльсона в "Карпаты".

“ – Мирон Богданович, пишут, что “Карпаты” хотят взять в аренду нападающего Ариэльсона, игравшего в “Полисе”. Это правда?

– Пока все вилами по воде писано. Когда будет какая-нибудь конкретика, я вам скажу. Сейчас не о чем говорить.

– То есть, он вам интересен, но еще идут переговоры?

– Вот вы интересные люди. А если не получится, то я буду как кто выглядеть? Вы спешите впереди отца в ад.

– Ну, это не вы переговоры ведете.

– Я все делаю. Я отвечаю за результат.

– Ну, селекцией же не вы занимаетесь.

– Я – селекция”, - сказал Маркевич.