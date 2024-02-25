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"Вот вы интересные люди": Мирон Маркевич прокомментировал трансфер Ариэльсона в Карпаты

Первая лига

Наставник подтвердил, что занимается селекцией в клубе

"Вот вы интересные люди": Мирон Маркевич прокомментировал трансфер Ариэльсона в Карпаты

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал слухи о возможности перехода футболиста "Полесье" Ариэльсона в "Карпаты".

– Мирон Богданович, пишут, что “Карпаты” хотят взять в аренду нападающего Ариэльсона, игравшего в “Полисе”. Это правда?

– Пока все вилами по воде писано. Когда будет какая-нибудь конкретика, я вам скажу. Сейчас не о чем говорить.

– То есть, он вам интересен, но еще идут переговоры?

– Вот вы интересные люди. А если не получится, то я буду как кто выглядеть? Вы спешите впереди отца в ад.

– Ну, это не вы переговоры ведете.

– Я все делаю. Я отвечаю за результат.

– Ну, селекцией же не вы занимаетесь.

– Я – селекция”, - сказал Маркевич.

Отметим, что в первой части сезона Ариэльсон выступал за "Полесье" на правах аренды из "Крузейро". Правда, житомиряне не захотели продолжать сотрудничество с футболистом из-за его поведения.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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