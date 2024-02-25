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Маркевич – о легионерах в Карпатах: Одни не хотят ехать, потому что война, другие не хотят играть в Первой лиге
Львовяне сталкиваются с неудобствами на трансферном рынке
Фото: ФК Карпати Львів
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о селекционных проблемах и достояниях клуба.
“ – Слышал, что многие легионеры не хотят ехать из-за войны и то, что "Карпаты" играют в Первой лиге. Большинство готовы ехать, когда "Карпаты" выйдут в УПЛ.
– Так оно и есть. Но это не значит, что мы не работаем. Стараемся кого-нибудь вытащить. Одни не хотят ехать, потому что война, другие не хотят ехать в Первую лигу. Исходим из того, что есть.
– Больше надежд на летнюю селекцию?
– Увидим, как оно будет.
– Какое впечатление на вас произвели арендованные у "Шахтера" Козык и Булеза?
– Нормально. Я пока доволен их отношением и игровыми качествами. Ясно, что их нужно еще учить, но они все быстро схватывают”, - сказал Маркевич.
Сейчас "Карпаты" имеют в активе 45 очков и лидируют в чемпионской группе Первой лиги. Дебютный матч весенней части сезона они проведут 23 марта против СК “Полтава” во Львове.
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