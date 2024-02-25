Маркевич – о легионерах в Карпатах: Одни не хотят ехать, потому что война, другие не хотят играть в Первой лиге

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о селекционных проблемах и достояниях клуба.

“ – Слышал, что многие легионеры не хотят ехать из-за войны и то, что "Карпаты" играют в Первой лиге. Большинство готовы ехать, когда "Карпаты" выйдут в УПЛ.

– Так оно и есть. Но это не значит, что мы не работаем. Стараемся кого-нибудь вытащить. Одни не хотят ехать, потому что война, другие не хотят ехать в Первую лигу. Исходим из того, что есть.

– Больше надежд на летнюю селекцию?

– Увидим, как оно будет.

– Какое впечатление на вас произвели арендованные у "Шахтера" Козык и Булеза?

– Нормально. Я пока доволен их отношением и игровыми качествами. Ясно, что их нужно еще учить, но они все быстро схватывают”, - сказал Маркевич.