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Маркевич – о легионерах в Карпатах: Одни не хотят ехать, потому что война, другие не хотят играть в Первой лиге

Первая лига

Львовяне сталкиваются с неудобствами на трансферном рынке

Маркевич – о легионерах в Карпатах: Одни не хотят ехать, потому что война, другие не хотят играть в Первой лиге

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о селекционных проблемах и достояниях клуба.

– Слышал, что многие легионеры не хотят ехать из-за войны и то, что "Карпаты" играют в Первой лиге. Большинство готовы ехать, когда "Карпаты" выйдут в УПЛ.

– Так оно и есть. Но это не значит, что мы не работаем. Стараемся кого-нибудь вытащить. Одни не хотят ехать, потому что война, другие не хотят ехать в Первую лигу. Исходим из того, что есть.

– Больше надежд на летнюю селекцию?

– Увидим, как оно будет.

– Какое впечатление на вас произвели арендованные у "Шахтера" Козык и Булеза?

– Нормально. Я пока доволен их отношением и игровыми качествами. Ясно, что их нужно еще учить, но они все быстро схватывают”, - сказал Маркевич.

Сейчас "Карпаты" имеют в активе 45 очков и лидируют в чемпионской группе Первой лиги. Дебютный матч весенней части сезона они проведут 23 марта против СК “Полтава” во Львове.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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