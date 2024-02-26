Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Должны определится до 1 марта. Президент ПФЛ рассказал о ситуации с допуском болельщиков
Среди клубов ПФЛ отказников будет хватать
pfl.ua
Все клубы Первой и
Об этом сообщил президент ПФЛ Александр Каденко.
"Завершается сбор информации. Детальный анализ по каждой команде - впереди. Хотя уже сейчас можно сказать, что в отличие от УПЛ, где только "Днепр-1" оказался не готов приглашать зрителей на свои официальные поединки, среди клубов ПФЛ таких отказников будет хватать.
Надо быть реалистами. Никто не позволит рисковать жизнью болельщиков. Каждая мелочь должна быть учтена. У Украины коварный враг. Это и так большое достижение, что при военном положении проходят футбольные первенства", - сказал Каденко.
Напомним, что весенняя часть сезона в Первой и Второй лигах стартует 23 марта.
Популярное сейчас
- Ужасный Шахтер и мертвый Черноморец. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- УПЛ. Александрия – Шахтер 0:0. За такую игру горнякам должно быть стыдно
- Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Украины
- Маркевич – о легионерах в Карпатах: Одни не хотят ехать, потому что война, другие не хотят играть в Первой лиге
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО