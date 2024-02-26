Должны определится до 1 марта. Президент ПФЛ рассказал о ситуации с допуском болельщиков

Все клубы Первой и Второй лиги до 1-го марта должны предоставить руководству ПФЛ данные, готовы ли они проводить календарные матчи весенней части сезона со зрителями и на скольких болельщиков рассчитывают в зависимости от гарантий безопасности.

Об этом сообщил президент ПФЛ Александр Каденко.

"Завершается сбор информации. Детальный анализ по каждой команде - впереди. Хотя уже сейчас можно сказать, что в отличие от УПЛ, где только "Днепр-1" оказался не готов приглашать зрителей на свои официальные поединки, среди клубов ПФЛ таких отказников будет хватать. Надо быть реалистами. Никто не позволит рисковать жизнью болельщиков. Каждая мелочь должна быть учтена. У Украины коварный враг. Это и так большое достижение, что при военном положении проходят футбольные первенства", - сказал Каденко.

Напомним, что весенняя часть сезона в Первой и Второй лигах стартует 23 марта.