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Должны определится до 1 марта. Президент ПФЛ рассказал о ситуации с допуском болельщиков

Первая лига
Обновлено

Среди клубов ПФЛ отказников будет хватать

Должны определится до 1 марта. Президент ПФЛ рассказал о ситуации с допуском болельщиков

pfl.ua

Новина українською

Все клубы Первой и Второй лиги до 1-го марта должны предоставить руководству ПФЛ данные, готовы ли они проводить календарные матчи весенней части сезона со зрителями и на скольких болельщиков рассчитывают в зависимости от гарантий безопасности.

Об этом сообщил президент ПФЛ Александр Каденко.

"Завершается сбор информации. Детальный анализ по каждой команде - впереди. Хотя уже сейчас можно сказать, что в отличие от УПЛ, где только "Днепр-1" оказался не готов приглашать зрителей на свои официальные поединки, среди клубов ПФЛ таких отказников будет хватать.

Надо быть реалистами. Никто не позволит рисковать жизнью болельщиков. Каждая мелочь должна быть учтена. У Украины коварный враг. Это и так большое достижение, что при военном положении проходят футбольные первенства", - сказал Каденко.

Напомним, что весенняя часть сезона в Первой и Второй лигах стартует 23 марта.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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