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ФСК Мариуполь выбрал нового технического спонсора
Команду будет одевать известный бренд
Фото: ФСК Маріуполь
ФСК "Мариуполь" получил нового технического спонсора. Экипировку команде будет поставлять американская компания Nike, сообщает клубная пресс-служба.
"Для нас честь быть в одной семье с NBA, "Барселоной", Майклом Джорданом, Криштиану Роналду и другими выдающимися лигами, организациями и спортсменами.
Партнерство рассчитано на 3 года. Надеемся вместе мы достигнем выдающихся свершений и неоднократно порадуем наших фанатов", - говорится в официальном заявлении.
Напомним, весной "Мариуполь" начнет выступления в "Чемпионской группе" Первой лиге.
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