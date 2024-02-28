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ФСК Мариуполь выбрал нового технического спонсора

Первая лига

Команду будет одевать известный бренд

ФСК Мариуполь выбрал нового технического спонсора

Фото: ФСК Маріуполь

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ФСК "Мариуполь" получил нового технического спонсора. Экипировку команде будет поставлять американская компания Nike, сообщает клубная пресс-служба.

"Для нас честь быть в одной семье с NBA, "Барселоной", Майклом Джорданом, Криштиану Роналду и другими выдающимися лигами, организациями и спортсменами.

Партнерство рассчитано на 3 года. Надеемся вместе мы достигнем выдающихся свершений и неоднократно порадуем наших фанатов", - говорится в официальном заявлении.

Напомним, весной "Мариуполь" начнет выступления в "Чемпионской группе" Первой лиге.

ФСК Мариуполь выбрал нового технического спонсора - изображение 1
Фото: ФСК "Мариуполь"
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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