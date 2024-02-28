Карпаты работают над допуском болельщиков, но пока что без конкретики

Исполнительный директор " Карпат " Андрей Тлумак рассказал, планирует ли львовский клуб проводить матчи весенней части сезона с болельщиками.

"На сегодняшний день создаем все условия, отрабатываем нормы. Но пока не можем ничего еще сказать. Работаем над этим — над бомбоубежищами и так далее.

Если удастся, будем играть. Потому что очень много правил, которые нужно выполнить. Потому сейчас даже не знаем, какое количество зрителей сможем принимать. Это не только от нас зависит", – сказал Тлумак.