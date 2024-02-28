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Карпаты работают над допуском болельщиков, но пока что без конкретики

Первая лига
Обновлено

В Львовском клубе прорабатывают ситуацию

Карпаты работают над допуском болельщиков, но пока что без конкретики

/fcrukh.com

Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Андрей Тлумак рассказал, планирует ли львовский клуб проводить матчи весенней части сезона с болельщиками.

"На сегодняшний день создаем все условия, отрабатываем нормы. Но пока не можем ничего еще сказать. Работаем над этим — над бомбоубежищами и так далее.

Если удастся, будем играть. Потому что очень много правил, которые нужно выполнить. Потому сейчас даже не знаем, какое количество зрителей сможем принимать. Это не только от нас зависит", – сказал Тлумак.

Напомним, что ранее была информация о том, что клубы Первой и Второй лиг должны до 1 марта определиться с возможным допуском болельщиков на трибуны и подать информацию об этом в ПФЛ.

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Андрей Тлумак Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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