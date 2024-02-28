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Карпаты работают над допуском болельщиков, но пока что без конкретики
В Львовском клубе прорабатывают ситуацию
/fcrukh.com
Исполнительный директор "
"На сегодняшний день создаем все условия, отрабатываем нормы. Но пока не можем ничего еще сказать. Работаем над этим — над бомбоубежищами и так далее.
Если удастся, будем играть. Потому что очень много правил, которые нужно выполнить. Потому сейчас даже не знаем, какое количество зрителей сможем принимать. Это не только от нас зависит", – сказал Тлумак.
Напомним, что ранее была информация о том, что клубы Первой и Второй лиг должны до 1 марта определиться с возможным допуском болельщиков на трибуны и подать информацию об этом в ПФЛ.
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