Кремень подписал двух игроков

Очередными новичками "Кремня" в зимнее межсезонье стали 24-летний нападающий Иван Куц и 21-летний полузащитник Артем Уманец.

Иван будет выступать под номером 55, а Артем - под номером 9.

Куц в третий раз вернулся в родную команду - ранее выступал с 2018 по 2020 годы, и в 2022 году. Также защищал цвета "Никополя". Далее в его карьере были аматорские клубы: "Великие Крынки", "Олимпия", "Дружба" и "Ракита".

Уманец выступал за молодежные команды "Ворсклы" U-21, а также киевские "Рубикон" и "Локомотив".

"Кремень" занимает 7-е место в группе Выбывание Первой лиги, набрав 14 очков.