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Кремень подписал двух игроков
Нападающий и полузащитник
Фото: ФК Кремінь
Очередными новичками "Кремня" в зимнее межсезонье стали 24-летний нападающий Иван Куц и 21-летний полузащитник Артем Уманец.
Иван будет выступать под номером 55, а Артем - под номером 9.
Куц в третий раз вернулся в родную команду - ранее выступал с 2018 по 2020 годы, и в 2022 году. Также защищал цвета "Никополя". Далее в его карьере были аматорские клубы: "Великие Крынки", "Олимпия", "Дружба" и "Ракита".
Уманец выступал за молодежные команды "Ворсклы" U-21, а также киевские "Рубикон" и "Локомотив".
"Кремень" занимает 7-е место в группе Выбывание Первой лиги, набрав 14 очков.
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