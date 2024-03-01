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Кремень подписал двух игроков

Первая лига
Обновлено

Нападающий и полузащитник

Кремень подписал двух игроков

Фото: ФК Кремінь

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Очередными новичками "Кремня" в зимнее межсезонье стали 24-летний нападающий Иван Куц и 21-летний полузащитник Артем Уманец.

Иван будет выступать под номером 55, а Артем - под номером 9.

Куц в третий раз вернулся в родную команду - ранее выступал с 2018 по 2020 годы, и в 2022 году. Также защищал цвета "Никополя". Далее в его карьере были аматорские клубы: "Великие Крынки", "Олимпия", "Дружба" и "Ракита".

Уманец выступал за молодежные команды "Ворсклы" U-21, а также киевские "Рубикон" и "Локомотив".

"Кремень" занимает 7-е место в группе Выбывание Первой лиги, набрав 14 очков.

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Кремень (Кременчуг)
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Источник:
ФК Кремінь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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