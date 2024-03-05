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ФСК Мариуполь объявил о переходе еще двух игроков
Команда усилилась полузащитником и защитником
Фото: ФСК Маріуполь
ФСК "Мариуполь" усилился еще двумя игроками. Новичками команды стали атакующий полузащитник Ярослав Мнышенко и защитник Александр Жовтенко.
Условия сделок неизвестны.
20-летний Мнышенко - воспитанник киевского футбола. Ярослав прошел подготовку киевского "Арсенала", после чего играл в молодежном составе "Колоса", "Чайки" и "Нивы" Бузовой. В текущем сезоне Первой лиги он 14 раз попадал в заявку бузовской команды, однако на поле так и не выходил.
19-летний Жовтенко является воспитанником "Динамо". Это первый профессиональный контракт Александра в карьере. До этого футболист выступал в ДЮСШ "Чемпион" и любительском "Партизане".
Мнышенко будет выступать под 21 номером, Жовтенко - под 4-м.
Напомним, "Мариуполь" весной начнет выступления в "Чемпионской группе" Первой лиге. Ранее клуб подписал Дмитрия Фатеева, Евгения Задою, Александра Маткобожика, Антона Савина и Алексея Малаки.
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