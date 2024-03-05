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Каденко: Примерно 40% клубов ПФЛ планируют допускать болельщиков на матчи
Но пока что без конкретики
фото из свободных источников
Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о ситуации с допуском болельщиков на матчи весенней части сезона в
"Не могу пока сказать, кто отказывается, а кто нет – клубы занимаются этим вопросом. В принципе, у нас еще немного времени до начала чемпионата.
Могу сказать, что около 40% клубов планируют и решают сейчас вопрос соответствующих нормативных актов", - сказал Каденко.
Напомним, что базовая дата старта весенней части Первой и Второй лиг – 23 марта.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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