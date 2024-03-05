Каденко: Примерно 40% клубов ПФЛ планируют допускать болельщиков на матчи

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о ситуации с допуском болельщиков на матчи весенней части сезона в Первой и Второй лигах.

"Не могу пока сказать, кто отказывается, а кто нет – клубы занимаются этим вопросом. В принципе, у нас еще немного времени до начала чемпионата.

Могу сказать, что около 40% клубов планируют и решают сейчас вопрос соответствующих нормативных актов", - сказал Каденко.