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Каденко: Примерно 40% клубов ПФЛ планируют допускать болельщиков на матчи

Первая лига
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Но пока что без конкретики

Каденко: Примерно 40% клубов ПФЛ планируют допускать болельщиков на матчи

фото из свободных источников

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Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о ситуации с допуском болельщиков на матчи весенней части сезона в Первой и Второй лигах.

"Не могу пока сказать, кто отказывается, а кто нет – клубы занимаются этим вопросом. В принципе, у нас еще немного времени до начала чемпионата.

Могу сказать, что около 40% клубов планируют и решают сейчас вопрос соответствующих нормативных актов", - сказал Каденко.

Напомним, что базовая дата старта весенней части Первой и Второй лиг – 23 марта.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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