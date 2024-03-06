Директор Металлурга: Мы не сможем пройти аттестацию в УАФ, если не будем иметь женской команды

Директор КП "МФК "Металлург" Юрий Зенкин рассказал о ситуации в клубе накануне возобновления соревнований в Первой лиге.

- Юрий Валерьевич, известно ли, где "Металлург" будет играть домашние матчи?

- Первые домашние матчи планируем сыграть в Горишних Плавнях. Благодарны "Горняку-Спорт" за понимание нашей ситуации и поддержку. Также намерены продлить договор на проведение матчей в Умани.

- Клуб будет заявлять основным стадионом "Славутич-Арену"?

- Параллельно ведем работу по получению разрешения на проведение матчей в Запорожье. Подали соответствующее заявление в Запорожскую ОГА.

- Звучала информация, что "Металлист 1925" не оплатил вторую часть транша за трансфер Алексея Сидорова. Какая ситуация сейчас?

- Нет, здесь все хорошо. Мы благодарны партнерам из "Металлиста 1925" за сотрудничество. Благодаря тому, что они в полном объеме выполнили свои обязательства, мы смогли погасить свои долги.

- Женская команда "Металлурга" доиграет этот сезон и будет расформирована?

- По регламенту, мы не сможем пройти аттестацию клуба в УАФ, если не будем иметь женской команды. Поэтому судьба женской команды зависит от ситуации с финансированием и спортивными результатами мужской команды. Если МФК "Металлург" в следующем сезоне продолжит выступать в Первой лиге, клуб должен будет содержать женскую команду.

- Завершен ли уже процесс по организации работы в футбольной школе?

- Болезненный вопрос. В связи с уменьшением количества юных футболистов в школе, мы были вынуждены сократить нескольких детских тренеров. Процедура сокращения завершается в конце марта. Поэтому в апреле возможна ротация тренеров среди возрастных групп. При этом учебный процесс продолжается, команды школы участвуют в чемпионатах ДЮФЛУ и чемпионате города, - сказал Зенкин.