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Бабогло получил вызов в сборную Молдовы
Хавбек отправится на мартовский сбор национальной команды
Фото: ФК Карпати Львів
Полузащитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы, сообщает клубная пресс-служба.
25-летний футболист примет участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды, который пройдет с 18 по 27 марта в турецкой Анталии. На 22 марта запланирован товарищеский матч против Северной Македонии. Начало - в 16:30 по Киеву.
В текущем сезоне Первой лиги Бабогло провел 10 матчей и отметился 1 забитым мячом.
Напомним, Владислав выступал за молодежную сборную Украины, но потом получил гражданство Молдовы, и принял решение выступать за сборную этой страны. В его активе 2 гола в 8 играх за молдавскую команду.
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