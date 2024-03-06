Полузащитник "Карпат" Владислав Бабогло получил вызов в сборную Молдовы, сообщает клубная пресс-служба.

25-летний футболист примет участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды, который пройдет с 18 по 27 марта в турецкой Анталии. На 22 марта запланирован товарищеский матч против Северной Македонии. Начало - в 16:30 по Киеву.

В текущем сезоне Первой лиги Бабогло провел 10 матчей и отметился 1 забитым мячом.

Напомним, Владислав выступал за молодежную сборную Украины, но потом получил гражданство Молдовы, и принял решение выступать за сборную этой страны. В его активе 2 гола в 8 играх за молдавскую команду.