19-летний нападающий покинул тернопольскую Ниву

Нападающий Даниил Вольский покинул тернопольскую "Ниву", сообщает официальный сайт клуба.

19-летний форвард присоединился к "желто-зеленым" в сентябре 2021 года. За этот период Даниил провел 15 поединков, в которых отметился 2 забитыми мячами. Игрок получил статус свободного агента.

"Футбольный клуб "Нива" благодарит Даниила за выступления в составе команды и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

В осенней части сезона "Нива" Т заняла 8-е место в группе А Первой лиги и весной поборется за право остаться в дивизионе.