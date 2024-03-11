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19-летний нападающий покинул тернопольскую Ниву
Игрок получил статус свободного агента
Фото: Нива Т
Нападающий Даниил Вольский покинул тернопольскую "Ниву", сообщает официальный сайт клуба.
19-летний форвард присоединился к "желто-зеленым" в сентябре 2021 года. За этот период Даниил провел 15 поединков, в которых отметился 2 забитыми мячами. Игрок получил статус свободного агента.
"Футбольный клуб "Нива" благодарит Даниила за выступления в составе команды и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
В осенней части сезона "Нива" Т заняла 8-е место в группе А Первой лиги и весной поборется за право остаться в дивизионе.
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