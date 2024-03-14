В одной команде с братом. Мариуполь подписал 19-летнего хавбека

ФСК "Мариуполь" подписал 19-летнего игрока Матвея Зубкова, сообщает официальный сайт клуба.

Он играет на позиции полузащитника. Для футболиста это первый профессиональный контракт. На юношеском уровне Матвей выступал за киевский "Арсенал" ДЮСШ "Чемпион", на любительском - "Атлет", "Денгофф" и ЦСКА.

Также добавим, что Матвей - младший брат Ильи Зубкова, который уже выступает за "Мариуполь".

Напомним, "Мариуполь" весной начнет выступления в "Чемпионской группе" Первой лиги.