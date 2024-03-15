Маркевич - о спарринге с Шахтером: У горняков и без сборников хватает звезд

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился впечатлениями о спарринге с "Шахтером" (2:2) .

"То, что "Шахтер" выступал без игроков национальной сборной Украины не должно вводить в заблуждение. И без них у "горняков" хватает "звезд", чего только стоят бразильские легионеры, которым есть что доказывать. Вот почему, на мой взгляд, спарринг был полезным для обеих команд.

В частности, я увидел в деле наших последних новичков – Ариэльсона, Джареда Хасу, Михаила Хромея. Конечно, было лучше, чтобы они попали в "Карпаты" с месяц назад, но имеем то, что имеем.

Надеюсь, что уже в ходе первенства они будут добавлять и наберут надлежащую спортивную форму. Я верю, что они принесут пользу "Карпатам".

Также следует отметить максимальную мотивацию подопечных, которая помогла им дать бой чемпиону", - сказал Маркевич.