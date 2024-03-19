  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлург расстался еще с двумя лидерами
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлург расстался еще с двумя лидерами

Первая лига

Запорожский клуб распадается

Металлург расстался еще с двумя лидерами

Фото: МФК Металург

Новина українською

МФК "Металлург" на своем официальном сайте сообщил о том, что команду покинули левый защитник Владимир Белоцерковец и вингер Богдан Могильный.

24-летний Белоцерковец присоединился к запорожцам летом 2022 года. С тех пор он провел 50 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.

24-летний Могильный стал игроком "Металлурга" летом 2019 года. За это время он принял участие в 77 поединках, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее запорожский клуб назначил Антона Гая исполняющим обязанности главного тренера команды.

Напомним, по итогам первой части сезона МФК "Металлург" занял 6-е место в группе В Первой лиги, набрав 25 очков. Весной запорожцы сыграют в группе Выбывание.

Читайте такжеМеталлург подтвердил уход ведущих игроков
По теме
yellow-arrow
Первая лига возвращается. Что нужно знать о весенней части сезона
yellow-arrow
Воспитанник Динамо официально стал игроком Подолья
yellow-arrow
КМ. Карпаты - Шахтер 2:2. Видео голов и обзор матча
Металлург (Запорожье) Владимир Белоцерковец
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости