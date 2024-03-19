Металлург расстался еще с двумя лидерами

МФК "Металлург" на своем официальном сайте сообщил о том, что команду покинули левый защитник Владимир Белоцерковец и вингер Богдан Могильный.

24-летний Белоцерковец присоединился к запорожцам летом 2022 года. С тех пор он провел 50 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.

24-летний Могильный стал игроком "Металлурга" летом 2019 года. За это время он принял участие в 77 поединках, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее запорожский клуб назначил Антона Гая исполняющим обязанности главного тренера команды.

Напомним, по итогам первой части сезона МФК "Металлург" занял 6-е место в группе В Первой лиги, набрав 25 очков. Весной запорожцы сыграют в группе Выбывание.