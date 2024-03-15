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Металлург подтвердил уход ведущих игроков
Минус четыре футболиста
Фото: МФК Металург
МФК "Металлург" на своем официальном сайте объявил об уходе четырех ведущих футболистов. Команду покинули защитники Сергей Басов, Богдан Сокол, полузащитники Дмитрий Поддубный и Сулейман Сейтхалилов.
Басов в текущем сезоне принял участие в 17 поединках (1 гол и 1 ассист), Сокол отыграл 14 матчей (3 результативные передачи), Поддубный провел 16 матчей (1 забитый мяч), в активе Сейтхалилова 18 игр (1 гол и 2 ассиста).
Ранее сообщалось, что собирается прекратить сотрудничество с клубом и главный тренер Владимир Никитин.
Напомним, что в начале января горсовет Запорожья существенно урезал бюджет клуба, из-за чего "Металлург" был вынужден расформировать вторую и женскую команды.
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