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"Не хочу участвовать в этом разрушительном процессе", - Микитин рассказал, почему покинул Маталлург
Дела у запорожского клуба идут не лучшим образом
Фото: facebook.com/mfcmetalurg
Украинский специалист Владимир Микитин, который с 2020 года возглавлял запорожский "
"Считаю, что сделал свой вклад, чтобы "Металлург" был боеспособной командой, чтобы с ним считались. И мне было больно наблюдать, как в последнее время буквально на глазах разваливается некогда грозный "Металлург".
Не хочу участвовать в этом разрушительном процессе. Судите сами. Лишь во время недавнего трансферного "окна" запорожскую команду покинули 17 (!) футболистов. Сейчас костяк "Металлурга" составляет группа игроков, прошлой осенью выступавшая за вторую клубную команду, которая отставала во Второй лиге, остальные – юные воспитанники Академии без опыта выступлений среди мастеров.
Не хочу загадывать, но "Металлургу" трудно будет избежать понижения в классе. Тем более, для того, чтобы проводить в Умани домашние календарные поединки, придется преодолевать около 500 километров в одну сторону, а через какой-то день после возвращения домой, отправляться еще дальше – в одну из западных областей Украины для очередного поединка. Такая будет автобусная жизнь и о каком-то полноценном тренировочном и восстановительном процессе не может быть и речи", - сказал Микитин.
Напомним, что в весеннюю часть сезона "Металлург" входит в качестве лидера в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 25 очков.
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