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Горняк-Спорт – Нива Тернополь 0:1. Все решил гол с пенальти
Дебютная официальная игра ПФЛ в 2024 году
Фото: ФК Нива Тернопіль
В Горишних Плавнях противостоянием между "Горняком-Спорт" и "Нивой" стартовала весенняя часть сезона в Первой лиге. У гостей были существенные проблемы с составом и они не смогли собрать даже полную заявку.
Подопечные Куценко активно начали встречу и должны были забивать уже на шестой минуте, но удар Посевкина из-за пределов штрафной парировал Ольховой. Молодой 20-летний голкипер присоединился к команде в это межсезонье в качестве замены Механива. Казалось, что первыми забьют хозяева, но они провалились в защите и пропустили. Мороз не успел за Ризныком и ему пришлось нарушать правила. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал 22-летний хавбек Богдан Козак – 0:1.
В середине тайма после розыгрыша стандарта должен был увеличивать преимущество гостей Волохатый, но он с нескольких метров не смог переиграть Шухмана. Блестяще сыграл голкипер "Горняка-Спорт". У коллектива из Горишних Плавней были существенные проблемы с позиционным футболом. Их контроль мяча в большей части тайма можно было назвать "стерильным". А вот гости гораздо интереснее играли в атаке и могли еще до перерыва снимать все вопросы о победителе. Очень много сумбура было в заключительной трети поля в исполнении футболистов "Горняка-Спорт".
Второй тайм начался достаточно активно. Соперники не отсиживались в защите и пытались забить, но последнего акцентированного удара все же не хватало. По счету гости играли уверенно. От хозяев все же ожидали большего, но проблемы с позиционным футболом у них ощущались. На 81-й минуте коллектив из Горишних Плавней остался в меньшинстве. Чибуезе ошибся на собственной половине поля и вынужден был сбивать соперника. Справедливое наказание.
В итоге, матч завершился минимальной победой подопечных Стахива. "Нива" поднимается на второе место в группе.
Первая лига. Группа "Выбывание". 1-й тур
"Горняк-Спорт" - "Нива" 0:1
Голы: Богдан Козак (13, пен)
Удаление: Чибуезе (81)
"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Шухман - Мороз, Чибуезе, Черныш, Романенко, Одог, Гора, Посевкин, Тузенко, Черткоев, Студенко
"Нива" (стартовый состав): Ольховый - Мудрый, Зинь, Хрусточка, Бей, Казак, Давыдов, Волохатый, Дорошенко, Голуб, Ризнык
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