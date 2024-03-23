Кудровка-Нива - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первую часть сезона играла "Нива" Бузова, а весной – это уже "Кудровка-Нива". У клубов произошли существенные изменения: новый тренерский штаб и ряд новичков. Против амбициозного и более сыгранного "Левого берега" подопечным Романа Локтионова будет очень непросто. Победа может позволить гостям приблизиться ко второму месту.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.