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Кудровка-Нива - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кудровка-Нива - Левый берег: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий берег
Первую часть сезона играла "Нива" Бузова, а весной – это уже "Кудровка-Нива". У клубов произошли существенные изменения: новый тренерский штаб и ряд новичков. Против амбициозного и более сыгранного "Левого берега" подопечным Романа Локтионова будет очень непросто. Победа может позволить гостям приблизиться ко второму месту.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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