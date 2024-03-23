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Первая лига. Карпаты - Полтава 2:1. Видео голов и обзор матча

Первая лига

Борьба за чемпионство продолжается

Первая лига. Карпаты - Полтава 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Карпати

Новина українською

В первой официальной игре в этом году лидеры Первой лиги "Карпаты" переиграли "Полтаву" (2:1). Первый тайм был "сухим", а вот во второй половине встречи произошло все самое интересное. На 54-й минуте счет открыл Павел Полегенько. Очень скоро после этого львовяне остались в меньшинстве и пропустили от Николая Бужина. Эмоциональная концовка матча принесла "Карпатам" пенальти и точный удар Полегенько. Таким образом, команда вырывает 3 очка у соперника в численном меньшинстве.

"Карпаты" остались на 1-м месте лиги. "В спину дышит" Ингулец, у которого на 3 балла меньше. Следующую игру львовяне проведут 29-го марта против "Виктории".

Первая лига. Группа "Чемпионская". 1-й тур

"Карпаты" - "Полтава" 2:1

Голы: Полегенько (54, 90+4 пен) - Бужин (79)

Удаление: Векляк (58)

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Козик, Векляк, Полегенько, Клименко, Сакив, Рябов, Костенко, Хаса, Чачуа, Невес

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба - Коцюмака, Ходуля, Опанасенко, Бужин, Даниленко, Копытов, Горжуй, Марусич, Одарюк, Вивдич

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Виктор Иванчук
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