  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Диназ - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диназ - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
Обновлено

Диназ - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Диназ - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Встреча предпоследней и второй команд группы "Выбывание". Оба коллектива существенно изменили состав в это зимнее межсезонье, поэтому интересно будет понаблюдать за их игрой в первом официальном матче года. Отметим, что "Буковина" в предыдущих трех играх чемпионата голов не забивала.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.

По теме
yellow-arrow
Агробизнес - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Кремень - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Маркевич: 50 процентов нашей победы принадлежат болельщикам
Буковина (Черновцы) Диназ (Вышгород) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости