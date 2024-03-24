Диназ - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Встреча предпоследней и второй команд группы "Выбывание". Оба коллектива существенно изменили состав в это зимнее межсезонье, поэтому интересно будет понаблюдать за их игрой в первом официальном матче года. Отметим, что "Буковина" в предыдущих трех играх чемпионата голов не забивала.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.