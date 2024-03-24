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Диназ - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Диназ - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
Встреча предпоследней и второй команд группы "Выбывание". Оба коллектива существенно изменили состав в это зимнее межсезонье, поэтому интересно будет понаблюдать за их игрой в первом официальном матче года. Отметим, что "Буковина" в предыдущих трех играх чемпионата голов не забивала.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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