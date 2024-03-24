Агробизнес - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В заключительном матче тура в группе "Чемпионская" восьмая команда будет принимать шестую. Отметим, что для соперников это будет дебютная очная личная встреча. В случае победы подопечные Александра Чижевского смогут обойти конкурента в таблице.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.15.