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Агробизнес - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Агробізнес
В заключительном матче тура в группе "Чемпионская" восьмая команда будет принимать шестую. Отметим, что для соперников это будет дебютная очная личная встреча. В случае победы подопечные Александра Чижевского смогут обойти конкурента в таблице.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.15.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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