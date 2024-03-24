Первая лига. Диназ – Буковина 0:2. Победили неудобного соперника

Интересное противостояние нас ожидало в Демидове, где "Диназ" принимал "Буковину". Обе команды в это межсезонье существенно обновились, и эти изменения должны пойти им на пользу. В стартовом составе хозяев вышли пять новичков, а у "Буковины" – сразу семь. Для подопечных Головка сейчас каждый зачетный пункт на вес золота, ведь они находятся на предпоследнем месте. Отметим, что вышгородцы сегодня играли с тремя центральными защитниками.

Коллектив Александра Головко в начале встречи доминировал, но до опасных моментов дело не доходило. Стоит отметить Сейтхалилова, активно игравшего в центре поля. От игроков "Буковины" ожидали более качественного футбола, но было заметно, что этому составу еще не хватает сыгранности. Это был типичный футбол бей-беги. Повезло голкиперам...

Первый удар в створ ворот произошел на 41-й минуте, когда Палагнюк пробил в руки Дмитроченко. В конце первой половины встречи черновицкий коллектив перехватил инициативу. На перерыв соперники ушли без голов.

Хотелось, чтобы после перерыва команды заиграли интереснее в атаке, но, к сожалению, характер игры не изменился. Борьбы хватало, а вот моментов не было. На 60-й минуте неожиданно гости вышли вперед. Гончарук прострелил, а Палагнюк забил в пустые ворота – 0:1. Для опытного нападающего это девятый гол в чемпионате. Отыграться вышгородцы не смогли и еще пропустили. Будняк точным ударом в дальний угол установил окончательный результат в матче – 0:2. Таким образом, "Буковина" впервые в своей истории победила "Диназ".

Первая лига. Группа "Выбывание". Первый тур

"Диназ" - "Буковина" 0:2

Голы: Палагнюк (60), Будняк (88)

"Диназ" (стартовый состав): Дмитроченко – Волошин, Мартынюк, Гильерме, Ярмак, Литвинов, Соловьев, Пономарь, Сейтхалилов, Мораренко, Сергийчук

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Гончарук, Дворовенко, Кныш, Лопыренок, Палагнюк, Пец, Пономаренко, Солдат, Фарасеенко, Хамелюк, Шалфеев