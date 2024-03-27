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"Это какая-то чушь". Маркевич открестился от желания Карпат подписать Лукаса Тейлора

Первая лига
Обновлено

Карпаты не делали предложение бразильцу

"Это какая-то чушь". Маркевич открестился от желания Карпат подписать Лукаса Тейлора

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич в комментарии Sport.ua опроверг информацию СМИ о том, что львовский клуб якобы интересовался бразильским защитником "Полесья" Лукасом Тейлором.

"Это какая-то чушь, никаких предложений Лукасу Тейлору я не делал. Даже не знаю, кто распространяет эти сплетни.

Этот защитник вообще не интересует "Карпаты". Я желаю ему успехов в "Полесье", – сказал Маркевич.

Напомним, за "Карпаты" уже заявлен игрок, который прошлой осенью выступал за "Полесье". Речь идет о нападающем Ариэльсоне из Бразилии, которого львовяне арендовали у "Крузейро".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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