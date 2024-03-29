Мариуполь - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче второго тура Первой лиги четвертая команда группы "Чемпионская" будет принимать последнюю. Подопечные Олега Красноперова не проиграют уже четыре тура подряд. Смогут ли гости из Ивано-Франковска прервать эту серию? Для Олега Рыпана это будет 70-й матч в качестве тренера.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.