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Мариуполь - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мариуполь - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Прикарпаття
В стартовом матче второго тура Первой лиги четвертая команда группы "Чемпионская" будет принимать последнюю. Подопечные Олега Красноперова не проиграют уже четыре тура подряд. Смогут ли гости из Ивано-Франковска прервать эту серию? Для Олега Рыпана это будет 70-й матч в качестве тренера.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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