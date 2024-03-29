Первая лига. Мариуполь – Прикарпатье 1:1. На победу никто не наиграл

На "НТК им. В. Банникова" в матче второго тура весенней части сезона "Мариуполь" принимал "Прикарпатье". Приазовцы неделю назад проявили характер, но к игре команды осталось очень много вопросов. "Прикарпатье" уступило "Ингульцу", но этот матч провальным точно нельзя было назвать. Олег Красноперов с первых минут выпустил Мочевинского, Мнышенко и Зубкова, существенно помогших приазовцам во втором тайме матча с "Эпицентром".

Хозяева активно начали встречу и уже на десятой минуте открыли счет. Удар Пуды парировал голкипер, но первым на добивании оказался Илья Зубков – 1:0. Для него это второй гол в двух официальных матчах этого года. Однако довольно быстро ивано-франковцы отыгрались. Мяч в свой актив записал Сергей Швец – 1:1. В этом эпизоде ошиблись защитники "Мариуполя", не уследившие за своим соперником. Эффективно команды играли в атаке, хоть и моментов было немного.

На 32-й минуте из пределов штрафной мимо дальнего угла пробил Хома. Лучший бомбардир первой лиги упустил шикарную возможность вывести свою команду вперед. До перерыва интереснее играли гости, но забить они еще не смогли.

В дебюте второго тайма головой пробивал Цюцюра, но Караващенко среагировал на этот мощный удар. Гости играли лучше, но выйти вперед никак не могли. Второй тур подряд у приазовцев были существенные проблемы с конструктивом. Во второй половине тайма уже больше контролировали мяч футболисты "Мариуполя", но без опасных моментов.

Группа "Чемпионская". Второй тур

"Мариуполь" - "Прикарпатье" 1:1

Голы: Зубков (10) - Швец (16)

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Фатеев, Терехов, Задоя, Харжевский, Малаки, Мочевинский, Мнышенко, Зубков, Пуды, Плакса

"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук – Швец, Француз, Болденков, Шинкаренко, Цюцюра, Соловьев, Бучакчийский, Попчук, Барчук, Хома