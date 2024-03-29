Первая лига. Левый берег – Агробизнес 3:0. Яркая игра киевлян

Третья команда группы "Чемпионская" принимала седьмую. "Агробизнес" всего на два очка перед этим туром отставал от топ-4, поэтому этот коллектив остается в борьбе даже за плей-офф. Однако хватит ли ресурсов для этого? В противостоянии с "Викторией" сказался ограниченный кадровый потенциал, поэтому гости были аутсайдерами этого противостояния. Киевляне дома всегда играют мощно.

Уже за семнадцать минут хозяева поля сняли все вопросы о победителе. Сначала на третьей минуте после прострела Синицы открыл счет Войцеховский, а через четырнадцать минут киевляне отличились со стандарта. Астахов подал с углового, а Якымив головой пробил в угол – 2:0. Второй тур подряд Андрей забивает после стандарта. Еще до середины тайма коллектив Первака мог минимум четыре мяча отправить в ворота Поповича. Показалось, что к такой активной игре соперника были не готовы подопечные Чижевского. У гостей можно вспомнить удар Толочка, с которым справился Механив. Опытный голкипер сегодня дебютировал за "Левый берег". 0:2 – это еще очень хороший результат для гостей после первого тайма.

Второй тайм был формальностью, ведь шансов отыграться при такой игре у гостей не было. Если хозяева захотели, то они могли спокойно довести счет до разгромного. Следует отдать должное подопечным Первака, которые не играли на удержание счета, а пытались забить еще. В середине второго тайма своим дебютным голом за киевлян отличился Мысык. Марьян забил со штрафного – 3:0. Два матча, восемь забитых мячей – впечатляющие показатели "Левого берега". Эта команда способна навязать борьбу дуэту лидеров.

Группа "Чемпионская". Второй тур

"Левый берег" - "Агробизнес" 3:0

Голы: Войцеховский (3), Якымив (17), Мысык (65)

"Левый берег" (стартовый состав): Механив – Астахов, Слотюк, Якымив, Дударенко, Спиваков, М. Когут, Синица, Дедух, Войцеховский, Сухоручко

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович – Белый, Барыляк, Заец, Слива, Свистун, Лень, Толочко, Галенков, Волков, Войтиховский