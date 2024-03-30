Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Чернігів
Третья команда группы "Выбывание" будет принимать предпоследнюю. Буковинцы наконец-то прервали свою серию из трех поражений подряд, но было заметно, что существенно обновленному коллективу не хватает сыгранности. "Чернигов" провалил первый тайм против "Подолья", но проявил характер и вырвал ничью. Следует ли ожидать второй подряд победы "Буковины"?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
- Мобилизация 500 тысяч человек? Сырский оценил реальные потребности ВСУ
- Франция - главный претендент, Украина - в топ-15. Издание Goal представило рейтинг фаворитов Евро-2024
- 9 клубов Первой лиги и 3 клуба Второй лиги получили разрешения на допуск болельщиков
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн