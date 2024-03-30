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Буковина - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Буковина - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Буковина - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

Новина українською

Третья команда группы "Выбывание" будет принимать предпоследнюю. Буковинцы наконец-то прервали свою серию из трех поражений подряд, но было заметно, что существенно обновленному коллективу не хватает сыгранности. "Чернигов" провалил первый тайм против "Подолья", но проявил характер и вырвал ничью. Следует ли ожидать второй подряд победы "Буковины"?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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