Буковина - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Третья команда группы "Выбывание" будет принимать предпоследнюю. Буковинцы наконец-то прервали свою серию из трех поражений подряд, но было заметно, что существенно обновленному коллективу не хватает сыгранности. "Чернигов" провалил первый тайм против "Подолья", но проявил характер и вырвал ничью. Следует ли ожидать второй подряд победы "Буковины"?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.