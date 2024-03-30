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Маркевич - о командах Первой лиги: Все коллективы практически равны

Первая лига
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Послематчевая пресс-конференция тренера "Карпат" Мирона Маркевича

Маркевич - о командах Первой лиги: Все коллективы практически равны

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич после матча против "Виктории" (1:0) посетил пресс-конференцию и дал несколько комментариев:

"Как я говорил ранее, сейчас все команды практически равны. Все после сборов, долго готовились к сезону. В физическом плане команды хорошо готовы и в тактическом тоже. По самоотдаче у меня нет претензий сегодня, в отличие от матча против "Полтавы". Сама игра и ее рисунок не тот, который я бы хотел видеть. У нас есть неделя времени на подготовку к поединку против "Мариуполя", поэтому нам надо очень серьезно поработать".

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"Ариэльсону нужно добавить в агрессивности и больше встречаться с мячом. Если сравнить его с Игорем Невесом, то, конечно, Игор нам сегодня был нужен. Возможно, Ариэльсон лучше вышел бы на замену. Посмотрим, будем готовить его в дальнейшем. Чувствовалось, что Невеса сегодня нам не хватало. На "Мариуполь" Невес уже будет готовиться".

Напомним, что львовские "Карпаты" занимают первую строчку в Первой Лиге Украины и считаются главными фаворитами на выход в Премьер-лигу.

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Источник:
Официальный сайт Карпат
Опубликовал: Андрей Мартыник
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