Хуст - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Цыткина в прошлом туре прервали свою серию из девяти подряд поражений и не собираются останавливаться на достигнутом. Команда из Горишних Плавней неудачно стартовала в своей группе, уступив дома "Ниве". Для гостей очки тоже очень важны, чтобы удалиться от зоны переходных игр.

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