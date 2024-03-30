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Хуст - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Хуст - Горняк-Спорт: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Хуст
Подопечные Цыткина в прошлом туре прервали свою серию из девяти подряд поражений и не собираются останавливаться на достигнутом. Команда из Горишних Плавней неудачно стартовала в своей группе, уступив дома "Ниве". Для гостей очки тоже очень важны, чтобы удалиться от зоны переходных игр.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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