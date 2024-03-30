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Ингулец - Кудровка-Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ингулец - Кудровка-Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Інгулець
Команды еще раньше никогда не встречались в Первой лиге. Подопечные Романа Локтионова потерпели большое домашнее поражение от "Левого берега" и еще потеряли двух основных игроков. Смогут ли гости хотя бы навязать борьбу второй команде группы?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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