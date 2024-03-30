Первая лига. Хуст – Горняк-Спорт 4:2. Невероятный второй тайм для хустян

Восьмая команда группы "Выбывание" принимала пятую. Подопечные Цыткина после победы в прошлом туре смогли подняться с последнего места, но предстоит еще много работы. Дома "Хуст" проиграл пять предыдущих матчей подряд, поэтому в противостоянии с "Горняком-Спорт" стремился наконец прервать эту серию. Отметим, что из-за дисквалификации у гостей этот матч пропустил основной хавбек Чибуэзе.

В начале встречи было много борьбы, но без продвижения вперед. Командам не удавалось долго контролировать мяч, было много ошибок в центре поля. На 15-й минуте Левченко далеко вышел из ворот, но игрок гостей не забил в пустые ворота. Спас "Хуст" Денис Червинский. Однако уже в следующей атаке подопечные Куценко достигли своего. После подачи с углового мяч оказался у Одога Чидози, пробившего в дальний угол – 0:1. Для 22-летнего нигерийца это дебютный гол за "Горняк-Спорт". У хустян вообще ничего не получалось в атаке. По счету коллектив из Горишних Плавней играл уверенно. В конце тайма наконец-то активизировались хозяева. Мог сравнивать счет Новиков, но он пробил в штангу.

Сразу после перерыва гости увеличили свое преимущество. Выход один на один реализовал Вячеслав Студенко, для которого это дебютный гол за "Горняк-Спорт" - 0:2. В этом эпизоде стоит отметить Дмитриева, выигравшего верховую борьбу. Подопечные Цыткина не опустили руки и спустя четыре минуты сократили отставание в счете. Владислав Чабан отличился шикарным ударом в дальний угол – 1:2. Замена Цыткина сработала.

Хозяева продолжали играть активно впереди и на 65-й минуте сравняли счет. После подачи со штрафного на выходе ошибся Шухман и мяч от Борисенко залетел в ворота – 2:2. Гости не успели прийти в себя как сразу пропустили третий мяч. После прострела с фланга в пустые ворота забил Владислав Борисенко – 3:2. Невероятное развитие событий. Что произошло с "Горняком-Спорт"? На последней минуте после быстрой атаки в дальний угол пробил Чабан – 4:2. Владислав стал героем противостояния

В итоге, хустяне прерывают свою серию из пяти подряд домашних поражений.

Первая лига. Группа "Выбывание". Второй тур

"Хуст" - "Горняк-Спорт" 4:2

Голы: Чабан (57, 90), Борисенко (65, 69) - Одог (17), Студенко (53)

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Сираш, Леднев, Павлыч, Червинский, Шевчук, Новиков, Курилец, Станкович, Приходько, Борисенко

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Шухман - Юрченко, Шептицкий, Черныш, Романенко, Одог, Гора, Посевкин, Дмитриев, Черткоев, Студенко