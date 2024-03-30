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Первая лига. Нива – Диназ 1:4. Шедевр Ткачука помог вышгородцам покинуть зону прямого вылета
Сверхважная игра для гостей
Фото: ФК Діназ
Девять новичков не помогли "Диназу" в прошлом туре набрать очки против "Буковины". Было заметно, что это еще очень сырая команда, которой нужно время. Однако времени у подопечных Головка нет, ведь они уже опустились на последнее место. В Тернополе против четвертой команды группы нужно было набирать очки. За гостей в сегодняшнем матче дебютировал голкипер Игорь Потимков.
Первый тайм порадовал зрителей интригой и забитыми мячами. На 19-й минуте после прострела с фланга мощно в верхний угол пробил Сейтхалилов – 0:1. Для Сулеймана это дебютный гол за "Диназ". Сравнить счет хозяева поля смогли благодаря своему капитану. Роман Волохатый головой с нескольких метров переправил мяч в сетку – 1:1. Не слишком логичное развитие событий, ведь интереснее играли гости. Однако не стоит искать логику в футболе. В итоге, первая половина встречи завершилась ничейным результатом.
Подопечные Стахива активно начали вторую половину встречи и стремились поскорее выйти вперед, но воплотить свое игровое преимущество в забитый мяч не удавалось. А вот гости забили очень неожиданно в середине второго тайма. Мяч после удара Ткачука по невероятной траектории залетел в ворота – 1:2. Игроки "Диназа" впервые с восьмого сентября забили больше гола за игру.
Через четыре минуты за фол против Кириченко арбитр назначил пенальти в ворота "Нивы". Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Мораренко – 1:3. Достаточно неожиданное развитие событий. В компенсированное время за фол Векленко арбитр назначил второе пенальти в ворота тернопольского коллектива. И на этот раз Мораренко уверенно реализовал одиннадцатиметровый – 1:4.
В итоге, подопечные Головка получают сверхважные три очка, которые позволяют им подняться с последнего места.
Первая лига. Группа "Выбывание". Второй тур
"Нива" - "Диназ" 1:4
Голы: Волохатый (32) - Сейтхалилов (19), Ткачук (68), Мораренко (72)
"Нива" (стартовый состав): Ольховый - Мудрый, Зинь, Хруставка, Бэй, Давыдов, Волохатый, Козак, Дорошенко, Голуб, Ризнык
"Диназ" (стартовый состав): Потимков - Волошин, Гильерме, Мартынюк, Ярмак, Ткачук, Сейтхалилов, Коваленко, Мораренко, Кириченко, Пономарь
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