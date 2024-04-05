Чернигов - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче третьего тура Первой лиги последняя команда группы "Выбывание" будет принимать шестую. В случае победы "северяне" смогут даже догнать своего конкурента. "Хуст" весной приятно удивляет – восемь голов за два тура и шесть зачетных пунктов в активе. Продолжится ли победная серия подопечных Цыткина?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.