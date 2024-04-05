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Чернигов - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Чернигов - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 05.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Чернигов - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

Новина українською

В стартовом матче третьего тура Первой лиги последняя команда группы "Выбывание" будет принимать шестую. В случае победы "северяне" смогут даже догнать своего конкурента. "Хуст" весной приятно удивляет – восемь голов за два тура и шесть зачетных пунктов в активе. Продолжится ли победная серия подопечных Цыткина?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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