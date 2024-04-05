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Кремень - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Кремень - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 05.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кремень - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СФК Буковина

Новина українською

Непростое испытание ожидает подопечных Климовского, ведь к ним в гости приедет лидер группы "Буковина". Коллектив из Черновцов весной очков еще не терял и не собирается останавливаться на достигнутом. Смогут ли подопечные Мельничука выиграть третью игру подряд?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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