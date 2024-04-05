Кремень - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Непростое испытание ожидает подопечных Климовского, ведь к ним в гости приедет лидер группы "Буковина". Коллектив из Черновцов весной очков еще не терял и не собирается останавливаться на достигнутом. Смогут ли подопечные Мельничука выиграть третью игру подряд?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.