Первая лига. Кремень – Буковина 0:0. Лидер разочаровал

В гости в предпоследней команды группы приехал лидер. Победа могла позволить "Кремню" покинуть зону прямого вылета, но фаворитами этого противостояния все же считались футболисты "Буковины". Обновленная команда из Черновцов удачно стартовала в своей группе, одержав две победы.

Начало встречи было достаточно непростым для гостей. Игроки "Буковины" стремились играть первым номером, но пройти организованную защиту соперника не удавалось. Следует отдать должное подопечным Климовского, которые при первой возможности выбегали в атаку. "Кремень" как всегда пытался играть за счет коротких-средних передач.

Ближе к середине первой половины встречи хозяева смогли перехватить инициативу, но с конструктивом у них ощущались проблемы. В позиционном футболе обе команды сегодня не впечатляли. Лучшую возможность отличиться в конце тайма имел Шалфеев, но он не смог попасть в створ ворот. На перерыв команды ушли без голов.

Футболисты "Буковины" сегодня не демонстрировали свою лучшую игру, но в этом заслуга хозяев поля, максимально внимательных в защите. К сожалению, голкиперы обеих команд отдыхали. Течение событий на поле полностью устраивало коллектив из Кременчуга, которому важно было не проиграть.

На 77-й минуте после прострела Галояна мог выводить вперед "Кремень" Пец, но блестяще сыграл Пономаренко. Вот так могли даже на победу наиграть хозяева. В итоге, игра завершилась без голов.

Первая лига. Группа "Выбывание". Третий тур

"Кремень" - "Буковина" 0:0

"Кремень" (стартовый состав): Коркодим - Дудник, Аркуша, Паламарчук, Азизов, Панчишин, Савицкий, Обамина, Галоян, Трофимюк, Глоба

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко - Бодня, Будняк, Солдат, Гончарук, Дворовенко, Кныш, Лопыренок, Палагнюк, Пец, Шалфеев